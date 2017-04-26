Ливанские женщины вывесили свадебные платья в знак протеста

26 апреля 2017, 13:15 Комментарии

Таким способом они выступают против действующего закона, согласно которому насильник может избежать уголовного наказания, женившись на жертве, пишет TJournal.

Ливанские активистки вывесили на набережной столицы Ливана 31 свадебное платье. По их словам, платья символизируют дни в месяцах, в которые женщина может подвергаться насилию будучи женой насильника.

Статья 522 Уголовного кодекса Ливана была принята ещё в 1940-е годы. Согласно статье, насильникам может грозить до 7 лет лишения свободы. Тем не менее в законе имеется лазейка, позволяющая преступнику избежать уголовной ответственности в случае женитьбы на жертве.

В декабре 2016 года активистки в свадебных платьях и повязками на глазах с пятнами крови уже выступали с требованием отменить закон, нарушающий права женщин в стране.

В феврале 2017 года парламентский комитет Ливана проголосовал за отмену статьи, в мае планируется провести заключительное голосование с участием всех депутатов.