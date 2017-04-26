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Джеруй тронулся. Первое золото на месторождении добудут в конце 2018 года

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358934_dj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422652-ru.html

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26 апреля 2017, 13:18       Комментарии

Сегодня, 25 апреля, в Таласской области состоялось торжественное открытие начала строительства инфраструктуры на золоторудном месторождении Джеруй. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР (ГКПЭН).
В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГКПЭН Азис Сапаралиев, представители Таласской областной и районной госадминистраций, депутаты Бек-Молдоевского айыл окмоту, сотрудники ОАО "Альянс-Алтын".
Выступая перед собравшимися, Сапаралиев отметил, что реализация проекта "Джеруй" заложена в Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызской Республики.
"В 2015 году был проведен открытый и прозрачный конкурс на месторождение Джеруй. Со строительством комбината работу получат около тысячи человек. Кроме того, жителям Таласа будет предоставлен соцпакет, для чего созданы 4 фонда. Уверен, что Джеруй станет одним из самых успешных и процветающих экономических проектов в истории современного Кыргызстана", - отметил чиновник.
После этого состоялось торжественное перерезание красной ленточки. Далее участники осмотрели привезенную технику, недавно построенные здания для работников компании и посадили саженцы. Согласно данным компании "Альянс-Алтын", сейчас начаты работы по строительству дороги от месторождения Джеруй до трассы Бишкек - Суусамыр - Талас - Тараз.
Первое золото компания планирует получить в конце 2018 года, а к середине 2019 года - выйти на проектную мощность.
Запасы золота на месторождении оцениваются в 105 тонн 553 килограмма.

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