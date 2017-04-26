Минздрав: Пострадавший от автонаезда мальчик еще не пришел в себя

26 апреля 2017, 13:22 Комментарии

Второй мальчик, пострадавший от автонаезда, еще не пришел в себя. Об этом сегодня, 26 апреля, "ВБ" сообщила консультант Минздрава Елена Баялинова.

По ее словам, ребенок до сих пор находится в коме.

"Медики городской детской клинической больницы опровергают информацию о том, что второй пострадавший от автонаезда мальчик пришел в себя. Он продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Другого пострадавшего ребенка перевели в отделение нейротравмы. Медицинские работники просят меньше беспокоить их. Информацию о положительной динамике пациентов можно узнать через пресс-службу Минздрава", - сказала Баялинова.

Отметим, сегодня в социальных сетях распространили информацию о том, что второй пострадавший в результате автонаезда школьник, пришел в себя.

Напомним, 21 апреля на пересечении улиц Чапаева и Ремесленной водитель автомашины Mercedes-Benz E320 сбил двух школьников 10 и 12 лет. Дети получили тяжелые травмы головы и были госпитализированы. Водитель с места происшествия уехал, не оказав пострадавшим помощи. Виновник ДТП бросил машину в районе Селекции и некоторое время скрывался. Спустя несколько часов его задержали сотрудники УПМ. Известно, что Мирлан Ажибеков ранее совершал автонаезд со смертельным исходом. Однако тогда ему удалось избежать наказания в связи с тем, что потерпевшая сторона отказалась от поддержания обвинения.