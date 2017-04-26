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В Бишкеке появилась первая инклюзивная детская площадка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358932_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422650-ru.html

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26 апреля 2017, 13:25       Комментарии

Сегодня, 26 апреля, на бульваре Эркиндик открылась первая в Бишкеке инклюзивная детская площадка. Покататься на специальной качели собралось много желающих. Отмечается, что в ближайшем будущем, подобные качели установят ещё в нескольких местах.
Вопрос инклюзивных детских площадок поднимался не раз. Но для их создания нужны немалые средства, поэтому кто-то отказался от этой затеи, а кто-то продолжает собирать деньги. Сегодня же открытие специальной качели, где дети смогут кататься прямо в коляске, послужит большим шагом вперед для равенства и совместного веселья особенных детей с простыми сверстниками. Например, мама такого ребенка отметила, что раньше поход в парк сопровождался различными трудностями. Во-первых, посадить чадо в кресло простой качели достаточно тяжело, во-вторых, там было небезопасно. Теперь же достаточно опустить приступок, завести в качели коляску - и всё готово.
"Сегодня мы открываем инклюзивные качели пока только в одном месте, но их будет три. Они представляют собой специализированные качели для детей на колясках. Это маленький шаг для развития общественных пространств с разным доступом для всех. К сожалению, в наших парках нет подобного рода качелей и тренажеров для таких детей. Это первый маленький, но очень значимый шаг для развития инклюзии и интеграции особых детей в городскую среду", - рассказывает менеджер проекта Ажара Касымалиева.
Кроме того, для всех собравшихся детей был устроен праздник, где они смогли наблюдать шоу аниматоров, рисовать, играть в шахматы и, конечно же, кататься на качелях.

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