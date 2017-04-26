Kazinform: Казахстанские ученые отправятся по следам предков в 15 стран

26 апреля 2017, 13:04 Комментарии

Kazinform: Известный казахстанский путешественник, бизнесмен Сапар Искаков возглавит 65-дневную научную экспедицию "По следам предков" по 15 странам мира, передает корреспондент МИА "Казинформ".

За это время научная группа посетит такие страны, как Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Словения, Беларусь, Литва, Польша, Германия, Италия, Франция, Венгрия и Ватикан. Основная цель экспедиции - отслеживание и изучение следов миграции предков казахов, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков, кипчаков.

У руководителя экспедиции, президент астанинского филиала Международного общественно-благотворительного фонда имени Сагадата Нурмагамбетова Сапара Искакова имеется богатый опыт самых разнообразных экспедиций, в том числе на Северный и Южный полюсы, а также участие в кругосветном путешествии, продлившемся 119 дней.

По его словам, экспедиция началась еще в прошлом году, и ее участники побывали в Индии, в Египте, в Монголии, в странах Средней Азии, и частично в Европе. "Мы хотим дойти туда, куда доходили следы копыт коней наших предков. Они доходят фактически до Атлантического океана на западе, до Индии на востоке, до России на севере", - сказал Искаков. Путешественник рассказал о том, каким образом будут проводиться исследования вероятности пребывания казахских предков в этих странах.

"Здесь мы встретимся с их учеными, будем беседовать с местными жителями, брать анализы ДНК и совместно изучать исторические материалы", - сообщил он. Экспедиция продлится с 4 мая по 10 июля. По ее итогам будет снят документальный фильм. Кроме того, участники экспедиции опубликуют научный доклад, и даже возможно, издадут книгу о путешествии. Масштабное мероприятие будет финансироваться Международным общественно-благотворительным фондом имени Сагадата Нурмагамбетова.