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Trend: Командующий Центкома ВС США обсудил в Ташкенте перспективы взаимодействия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-kom...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422648-ru.html

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Вице-премьер Чолпон Султанбекова обсудила с министром труда и занятости Кореи вопросы трудовой миграции

26 апреля 2017, 13:08       Комментарии

Trend: Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр обороны Кабул Бердиев встретились накануне с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США Джозефом Леонардом Вотелом, прибывшим с визитом в Ташкент, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в контексте узбекско-американской повестки дня, обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем", - говорится в сообщении пресс-службы.
Особое внимание участники встречи уделили развитию ситуации в Афганистане.
Во встрече приняла участие посол США в Узбекистане Памела Леора Спратлен.

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