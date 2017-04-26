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УзА: В Душанбе подписан договор на 50 млн долларов между Узбекистаном и Таджикистаном

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dushanb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422647-ru.html

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26 апреля 2017, 13:11       Комментарии

УзА: На первой за 25 лет национальной выставке продукции промышленных предприятий Узбекистана и бизнес-форуме, состоявшихся на минувшей неделе в столице Таджикистана – Душанбе, были подписаны меморандумы, соглашения и контракты на общую сумму свыше 50 миллионов долларов.
В выставке участвовали более 160 компаний Узбекистана, которые представили около 1,5 тысячи видов продукции. Экспонировалась продукция таких отраслей, как электротехническая, кабельно-проводниковая, химическая и нефтехимическая, фармацевтическая, а также сантехнические изделия, товары текстильной, пищевой, кожевенной промышленности, строительные материалы и многое другое.
На открытой площадке была представлена сельскохозяйственная и транспортная техника, в частности, легковые, грузовые и специализированные автомобили, пассажирские автобусы, велосипеды, мотоциклы, трактора, навесное оборудование и хлопкоуборочные комбайны.
За четыре дня работы выставки ее посетили более 20 тысяч человек.
Как уже сообщалось, в работе бизнес-форума, прошедшего в рамках выставки, приняли участие около 500 представителей деловых кругов двух стран. Кроме того, на полях одного из фермерских хозяйств с участием представителей "Таджикагролизинга", фермерских и дехканских хозяйств была продемонстрирована вся линейка сельскохозяйственной техники "Узагротехпромхолдинга". По итогам демонстрации были подписаны соглашения и контракты на три миллиона долларов.
По данным таджикистанской статистики, в 2016 году товарооборот между двумя странами вырос в 5,7 раза до 69,2 миллиона долларов.

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