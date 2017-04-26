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Ж.Сыргаков: В с.Байтик проводятся махинации с земельными участками, в которых замешан аким района

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/zh.syrgak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422646-ru.html

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26 апреля 2017, 13:01       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В селе Байтик проводятся большие махинации с земельными участками, в которых замешан аким Аламединского района Чуйской области Касымбек Чодуров. Об этом сегодня сообщил житель села Байтик Аламединского района Чуйской области, представитель инициативной группы села Жолдошбек Сыргаков.
Как он рассказал, в селе Байтик творятся земельные махинации. Там есть площади многолетних насаждений, которые были распроданы. Депутаты местного кенеша и глава Байтикского айыл окмоту Бакыт Жунушбаев во главе с акимом Аламединского района присвоили эти многолетки, которые принадлежали жителям села. "Непонятно, как и каким образом они присвоили эти участки. В итоге эти площади были проданы, и мы теперь не можем получить свои участки. Например, в моей зеленой книжке они убрали пункт, в котором говорилось, что мне должны выделить площадь многолетних насаждений. Наша семья должна была получить около 50 соток земли. Мы их получить не можем, почему мы должны отдавать свои земли кому-то", - заявил Ж.Сыргаков и отметил, что в общем это более 400 га земли.
По его словам, таких, как он, более 200 человек. "Когда население интересуется своим участком, просит выделить им эти площади, им угрожают и пугают. И никто не может ничего сделать. Мы не один раз обращались в акимиат, ГРС и даже к губернатору, но никаких результатов не получили. Складывается впечатление, что нынешний аким Аламединского района Чодуров имеет отношение к этим махинациям", - сказал он.
"Мы обращаемся в правительство и в парламент, чтобы они обратили внимание на эту проблему. Мы просим создать правительственную или депутатскую комиссию, чтобы они все это изучили и наказали виновных. Жители не могут получить положенные себе участки", - сетует он.

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