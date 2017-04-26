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Глава Агентства спортивных судей РФ о действиях бойца Шаршеева и рефери

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422645-ru.html

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26 апреля 2017, 13:11       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Президент Агентства спортивных судей (АСС) России Игорь Демидов опубликовал на своем канале в YouTube видеообращение по поводу скандала на арене TNA в Казани с участием кыргызстанского бойца Дастана Али Шаршеева.
В минувшую субботу на чемпионате мира "Бои по правилам TNA на кубок TATNEFT" в Казани Шаршеев отказался покинуть ринг после засчитанного ему поражения в 1/8 финала. Главный рефери, убеждая бойца в необходимости покинуть ринг, заявил, что отказ может привести к депортации, но это лишь усугубило ситуацию. Дастан Али взял у ведущего микрофон, произнес эмоциональную речь и только потом удалился.
Глава АСС в своем видео обратился к руководству лиги TNA и кыргызстанцу. Он призвал создать комиссию из судей из разных стран, вынести справедливое решение и разобраться с судейской бригадой, обслуживавшей бой Шаршеева с российским спортсменом. Самого бойца и его тренера Демидов призвал быть более корректными и решать проблемы в юридическом поле.
"Спортсмена вывело из равновесия отношение судейской бригады. Он потребовал микрофон у ринг-анонсера, сказал хорошие слова в адрес Татарстана и лиги TNA. Это очень похвально. Однако боец не согласен с решением судей. Конечно, нужно писать протест, но следует решать все вопросы в юридической форме, а не в эмоциональной. Надо рассмотреть и тот факт, что сам рефери начал говорить дискредитирующие слова - якобы бойца ждет депортация из-за непослушания", - заявил Демидов.
По его мнению, лиге TNA необходимо принять дисциплинарные меры в отношении судейской бригады.

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