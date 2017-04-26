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Нариман Тюлеев: В судебном приговоре нет ни слова о конфискации имущества

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/narima...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422644-ru.html

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26 апреля 2017, 12:40       Комментарии

В приговоре районного и городского судов нет слова "конфискация". Об этом на пресс-конференции заявил экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев.
По его словам, он готов покинуть страну, если госорганы докажут обратное.
"Мы везде получаем дежурный ответ — есть решение суда. Но там не говорится о конфискации имущества. Я уже устал в течение двух лет доказывать это. Сидит чиновник Рустам Ибраимов в судебном департаменте, который тупо переписал имущество семьи Тюлеевых. Может он что-то хотел, в то время меня не было", – сказал он.
Также, Тюлеев удивлен конфискации торгового центра "Караван".
"У власти есть свой аргумент, якобы на украденные мною деньги отец построил всю эту недвижимость. Торговый центр "Караван" возник в 2005 году, а мне инкриминировали преступления якобы совершенные в 2008-2009 годах. Как можно конфисковать имущество, приобретенное задолго до якобы содеянного преступления? Что касается "Сапатцентра", туда правоохранительные органы пришли в 4:00. Почему именно в это время? Значит у них самих не все в порядке", – возмутился он.
Напомним, ранее здание Sapat Center, принадлежавшем бывшему мэру столицы конфисковали и передали финполу.
В ФУГИ заявили, что здание изымается на законных основания.
Нариман Тюлеев был задержан в собственном доме и водворен в СИЗО ГКНБ 21 июня 2012 года. Его обвинили в том, что, закупая автобусы и спецтехнику для Бишкека, он причинил государству ущерб в $ 1 млн 400 тыс.
7 мая 2016 года он вышел на свободу.

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