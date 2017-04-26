Теракт в Петербурге осуществили экстремисты, связанные с "Аль-Каидой"

26 апреля 2017, 12:51 Комментарии

Связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "Батальон имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в Петербурге. Об этом сообщает Группа по расследованию террористической деятельности со штаб-квартирой в штате Мэриленд (США) – SITE Intelligence Group.

По их данным, группировка пригрозила новыми терактами.

Напомним, теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. Его жертвами стали 16 человек, в том числе предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. Взрыв произошел в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

17 апреля ФСБ сообщила о задержании Аброра Азимова – предполагаемого организатора теракта. По делу о теракте был также задержан его брат Акрам. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что заказчик теракта установлен, добавив, что подробности о нем ведомство "сообщит дополнительно".