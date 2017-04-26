Bloomberg: основатель Google Сергей Брин начал строить секретный дирижабль

26 апреля 2017, 12:45 Комментарии

Основатель Google и президент холдинга Alphabet Сергей Брин работает над секретным проектом дирижабля в Исследовательском центре Эймса, принадлежащем агентству NASA. Кроме него над созданием летательного аппарата трудятся ещё четыре человека. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Bloomberg.

В издании заявили, что неизвестно, работает ли Брин над дирижаблем в качестве хобби или видит в проекте будущее для развития бизнеса. Предприниматель ответил по электронной почте, что "сейчас не может ничего сказать по этой теме".

В 2015 году подразделение Google Planetary Ventures приобрело один из ангаров NASA и начало работу над дирижаблем. На данный момент летательный аппарат ещё далёк от завершения - инженеры во главе с Брином построили только металлический каркас, который занимает большую часть помещения.

Вместе с основателем Google над проектом работает один из руководителей NASA в Эймсе Алан Уэстон (Alan Weston). Он попросил не указывать своё имя в проекте и отказался от комментариев. В 2013 году Уэстон рассказал в интервью, что считает дирижабли перспективным направлением бизнеса, потому что они экономичнее самолётов и не требуют специальных посадочных площадок.

По словам знакомых Брина, он уже давно грезит созданием дирижаблей. Предприниматель заинтересовался этой идеей, когда впервые посетил центр Эймса, который расположен неподалёку от одной из штаб-квартир Google в Калифорнии. По данным источников, проект не является частью холдинга Alphabet и используется для тестирования новых технологий.

17 августа 2016 года состоялся первый успешный полёт одного из крупнейших современных дирижаблей Airlander 10, созданного компанией Hybrid Air Vehicles для армии США. Во время второго испытания летальный аппарат врезался в землю из-за того, что зацепил провода во время возвращения на базу.

В декабре 2016 года компания Amazon подала патентную заявку на создание летающих складов, расположенных на дирижаблях. Доставка товаров будет осуществляться с помощью дронов или планеров.