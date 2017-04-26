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Новости Кыргызстана

В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

Бразильские индейцы обстреляли полицию из лука

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358930_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422641-ru.html

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Каракольцы просят создать экологическую полицию

26 апреля 2017, 12:57       Комментарии

Несколько индейских племен Бразилии устроили акцию протеста в столице страны, выступая против законопроекта о демаркации земель – из-за него коренные народы могут лишиться части своих исконных территорий.
Как передает Евроньюс, вожди племен обвиняют президента Мишеля Темера в том, что он собирается передать участки земли на Амазонке крупным корпорациям.
Около 2 тысяч человек собрались у здания бразильского парламента, перекрыв движение транспорта на близлежащих дорогах. Для разгона демонстрантов полиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый спрей. Индейцы в ответ выпустили в стражей порядка несколько стрел из лука.
Вытеснить индейцев с площади перед Конгрессом полиции не удалось. Некоторые протестующие стали разбивать палатки и говорят, что намерены остаться здесь в течение недели.

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