Бразильские индейцы обстреляли полицию из лука

26 апреля 2017, 12:57 Комментарии

Несколько индейских племен Бразилии устроили акцию протеста в столице страны, выступая против законопроекта о демаркации земель – из-за него коренные народы могут лишиться части своих исконных территорий.

Как передает Евроньюс, вожди племен обвиняют президента Мишеля Темера в том, что он собирается передать участки земли на Амазонке крупным корпорациям.

Около 2 тысяч человек собрались у здания бразильского парламента, перекрыв движение транспорта на близлежащих дорогах. Для разгона демонстрантов полиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый спрей. Индейцы в ответ выпустили в стражей порядка несколько стрел из лука.

Вытеснить индейцев с площади перед Конгрессом полиции не удалось. Некоторые протестующие стали разбивать палатки и говорят, что намерены остаться здесь в течение недели.