В Бишкеке 1 мая состоится автопарад отечественных производителей

26 апреля 2017, 12:32 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 1 мая пройдет грандиозный автопарад отечественных производителей. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал председатель Ассоциации отечественных производителей КР Бакыт Дегенбаев.

По его словам, на парад планируется собрать 40 производителей на 50 автомобилях, среди которых будут медовики, производители различных продуктов питания, предприятия по производству строительных материалов и другие.

"Это будет праздник для производителей. Хотим, чтобы наш голос услышали как можно больше людей, чтобы узнали, какая продукция производится в Кыргызстане, какие производители есть", - сказал он.

Кроме этого, он заверил, что нынешний парад будет намного интереснее, чем в прошлом году. "В 2016 году прошел первый автопарад, где приняли участие 30 производителей. В этом году планируем, что будет намного интереснее, качественнее", - поделился он.

Стартует автопарад в 11 часов возле ресторана "Ала-Тоо" по Южной магистрали, далее колонна проедет по центральным улицам Бишкека и финиширует возле ТЦ "Аю Гранд Комфорт".