Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Возле аэропорта в Караколе незаконно строят дом — возбуждено делоВозле аэропорта в Караколе незаконно строят дом — возбуждено делоПервое золото на Джеруе планируют добыть в конце 2018 годаПервое золото на Джеруе планируют добыть в конце 2018 года

В Бишкеке 1 мая состоится автопарад отечественных производителей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422640-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

В Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)

Время добра. В Бишкеке дети отдали свою копилку для помощи сиротам

В ДТП с маршрутками с начала года пострадали 66 жителей Бишкека

В Кыргызстане впервые пройдет выставка-ярмарка отечественных товаров

26 апреля 2017, 12:32       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 1 мая пройдет грандиозный автопарад отечественных производителей. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал председатель Ассоциации отечественных производителей КР Бакыт Дегенбаев.
По его словам, на парад планируется собрать 40 производителей на 50 автомобилях, среди которых будут медовики, производители различных продуктов питания, предприятия по производству строительных материалов и другие.
"Это будет праздник для производителей. Хотим, чтобы наш голос услышали как можно больше людей, чтобы узнали, какая продукция производится в Кыргызстане, какие производители есть", - сказал он.
Кроме этого, он заверил, что нынешний парад будет намного интереснее, чем в прошлом году. "В 2016 году прошел первый автопарад, где приняли участие 30 производителей. В этом году планируем, что будет намного интереснее, качественнее", - поделился он.
Стартует автопарад в 11 часов возле ресторана "Ала-Тоо" по Южной магистрали, далее колонна проедет по центральным улицам Бишкека и финиширует возле ТЦ "Аю Гранд Комфорт".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум