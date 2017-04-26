В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

26 апреля 2017, 12:53 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. На материально-технической базе ОАО "Кыргызтелеком" летом 2017 года ожидается запуск пилотного проекта "Безопасный город". Об этом сегодня на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.

Как сообщает пресс-служба компании, пилотный проект планируется реализовать в городе Бишкек.

Компания планирует запустить проект совместно с несколькими компаниями – разработчиками программно-аппаратного комплекса на безвозмездной основе.

Как сказал Н.Мадаминов, "Кыргызтелеком" при реализации пилотного проекта выступает в качестве технического оператора, то есть предоставляет имеющуюся разветвленную сеть волоконно-оптической линии связи, а также серверную часть проекта.

Цель запуска пилотного проекта – демонстрация технической оснащенности, а также организационной готовности компании для реализации проекта по всей республике. Как известно, при полномасштабном внедрении программно-аппаратного комплекса требуется взаимодействие государственных органов республиканского и местного уровней, а также органов местного самоуправления.

Н.Мадаминов подчеркнул, что на материально-технической базе компании дешевле и легче запустить проект.

"Наличие действующей разветвленной сети ВОЛС по республике, а также имеющиеся квалифицированный персонал для технической поддержки системы в совокупности намного снижает экономическую стоимость реализации проекта", - сказал Н.Мадаминов.

Он пояснил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения не только для фиксаций нарушений, но и решение задач МЧС и муниципальных служб.

В будущем проект может обеспечить не только безопасность граждан, фиксацию нарушений правил дорожного движения и общественного правопорядка, но и социальные и муниципальные вопросы, чрезвычайные происшествия, оповещения гражданской обороны и т.д. Проект также будет предполагать анализ состояния происходящей ситуации на наблюдаемом участке. Например, такую экологическую ситуацию, как размыв русла реки, сходы оползней и селей, загрязнение улиц (скопление мусора, свалка) и т.д.

"Учитывая реальные угрозы терроризма в мире, компания считает своим долгом всячески оказать содействие в продвижении государственных проектов, таких как "Таза Коом". Одновременно, внедрение новых информационных технологий, которые позволят обеспечить информационную безопасность страны в целом", - сказал глава компании.