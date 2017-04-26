Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бразильские индейцы обстреляли полицию из лукаБразильские индейцы обстреляли полицию из лукаТеракт в Петербурге осуществили экстремисты, связанные с "Аль-Каидой"Теракт в Петербурге осуществили экстремисты, связанные с "Аль-Каидой"

В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422639-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке 1 мая состоится автопарад отечественных производителей

В Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)

Время добра. В Бишкеке дети отдали свою копилку для помощи сиротам

В ДТП с маршрутками с начала года пострадали 66 жителей Бишкека

В этом году в Бишкеке запустят пилотный проект "Безопасный город"

26 апреля 2017, 12:53       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. На материально-технической базе ОАО "Кыргызтелеком" летом 2017 года ожидается запуск пилотного проекта "Безопасный город". Об этом сегодня на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.
Как сообщает пресс-служба компании, пилотный проект планируется реализовать в городе Бишкек.
Компания планирует запустить проект совместно с несколькими компаниями – разработчиками программно-аппаратного комплекса на безвозмездной основе.
Как сказал Н.Мадаминов, "Кыргызтелеком" при реализации пилотного проекта выступает в качестве технического оператора, то есть предоставляет имеющуюся разветвленную сеть волоконно-оптической линии связи, а также серверную часть проекта.
Цель запуска пилотного проекта – демонстрация технической оснащенности, а также организационной готовности компании для реализации проекта по всей республике. Как известно, при полномасштабном внедрении программно-аппаратного комплекса требуется взаимодействие государственных органов республиканского и местного уровней, а также органов местного самоуправления.
Н.Мадаминов подчеркнул, что на материально-технической базе компании дешевле и легче запустить проект.
"Наличие действующей разветвленной сети ВОЛС по республике, а также имеющиеся квалифицированный персонал для технической поддержки системы в совокупности намного снижает экономическую стоимость реализации проекта", - сказал Н.Мадаминов.
Он пояснил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения не только для фиксаций нарушений, но и решение задач МЧС и муниципальных служб.
В будущем проект может обеспечить не только безопасность граждан, фиксацию нарушений правил дорожного движения и общественного правопорядка, но и социальные и муниципальные вопросы, чрезвычайные происшествия, оповещения гражданской обороны и т.д. Проект также будет предполагать анализ состояния происходящей ситуации на наблюдаемом участке. Например, такую экологическую ситуацию, как размыв русла реки, сходы оползней и селей, загрязнение улиц (скопление мусора, свалка) и т.д.
"Учитывая реальные угрозы терроризма в мире, компания считает своим долгом всячески оказать содействие в продвижении государственных проектов, таких как "Таза Коом". Одновременно, внедрение новых информационных технологий, которые позволят обеспечить информационную безопасность страны в целом", - сказал глава компании.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум