Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В городе Ош прошли мероприятия в память о 31-й годовщине аварии на ЧАЭСВ городе Ош прошли мероприятия в память о 31-й годовщине аварии на ЧАЭССквер Чингиза Айтматова появится в МосквеСквер Чингиза Айтматова появится в Москве

В Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

                  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422637-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

В Бишкеке 1 мая состоится автопарад отечественных производителей

Время добра. В Бишкеке дети отдали свою копилку для помощи сиротам

В ДТП с маршрутками с начала года пострадали 66 жителей Бишкека

В этом году в Бишкеке запустят пилотный проект "Безопасный город"

26 апреля 2017, 12:26       Комментарии

На территории Бишкека и Чуйской области продолжается совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017", сообщает 26 апреля пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.
Учение проходит с участием органов управления Генштаба ВС, МЧС, МВД, ГКНБ, Аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области, районных государственных администраций Чуйской области, мэрий городов Бишкек и Токмок.
В первый день, 25 апреля, участники учений отработали действия оперативных штабов областных и районных госадминистраций с элементами взаимодействия с Центром кризисного управления ГШ ВС, сил и средств МВД по стабилизации обстановки, развернуты отдельные резервные роты, организован фильтрационный пункт и пункт приема беженцев, а также выполнены практические мероприятия по стабилизации обстановки в условиях введения чрезвычайного положения.
Во второй день учения заслушиваются решения оперативных штабов по организации охраны объектов, блок-постов, проводятся практические стрельбы отдельных резервных рот, выполняются задачи по обороне объектов, отражению нападений на стратегически важные объекты, порядку их усиления, организации комендантского часа и другие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум