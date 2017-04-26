В Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)

26 апреля 2017, 12:26 Комментарии

На территории Бишкека и Чуйской области продолжается совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017", сообщает 26 апреля пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.

Учение проходит с участием органов управления Генштаба ВС, МЧС, МВД, ГКНБ, Аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области, районных государственных администраций Чуйской области, мэрий городов Бишкек и Токмок.

В первый день, 25 апреля, участники учений отработали действия оперативных штабов областных и районных госадминистраций с элементами взаимодействия с Центром кризисного управления ГШ ВС, сил и средств МВД по стабилизации обстановки, развернуты отдельные резервные роты, организован фильтрационный пункт и пункт приема беженцев, а также выполнены практические мероприятия по стабилизации обстановки в условиях введения чрезвычайного положения.

Во второй день учения заслушиваются решения оперативных штабов по организации охраны объектов, блок-постов, проводятся практические стрельбы отдельных резервных рот, выполняются задачи по обороне объектов, отражению нападений на стратегически важные объекты, порядку их усиления, организации комендантского часа и другие.