Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Правительство КР ведет работу по разработке 5-летней Программы устойчивого развития на период 2018-2022 годыПравительство КР ведет работу по разработке 5-летней Программы устойчивого развития на период 2018-2022 годыПравительство разрабатывает пятилетнюю программы устойчивого развития на 2018-2022 годыПравительство разрабатывает пятилетнюю программы устойчивого развития на 2018-2022 годы

В ДТП с маршрутками с начала года пострадали 66 жителей Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422636-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

Bloomberg: основатель Google Сергей Брин начал строить секретный дирижабль

В Бишкеке 1 мая состоится автопарад отечественных производителей

В Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)

Время добра. В Бишкеке дети отдали свою копилку для помощи сиротам

26 апреля 2017, 12:17       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. С начала 2017 года в дорожно-транспортных происшествиях с участием маршрутных такси пострадали 66 жителей Бишкека, сообщил сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан замначальника отдела дорожной безопасности УПМ ГУВД Турусбек Абдыжапаров.
По его словам, с января в столице произошло 45 аварий с участием маршруток и троллейбусов, в которых пострадали люди. Среди них и недавний случай, когда микроавтобус после столкновения с легковушкой рухнул на бок и "проехал" в таком положении около 40 метров.
"Организация пассажирского транспорта в столице находится в плачевном состоянии. С начала года произошло 45 ДТП с участием пассажирских бусов, в них пострадали 66 граждан. За год некоторые водители 5-6 раз нарушают ПДД, к ним применяются особенно жесткие меры взыскания", - рассказал Абдыжапаров.
По информации пресс-службы мэрии, в службу оперативного реагирования бишкекчане чаще всего жаловались на нарушение водителями ПДД, их грубость и неэтичное поведение, курение и грязь в салоне, неудовлетворительное техническое состояние транспорта. В отношении нарушителей принимаются меры дисциплинарного характера.
Всего с начала года в мэрию поступило 170 таких обращений.
Власти также проверили санитарное и техническое состояние маршруток. В ходе проверки выявили 193 микроавтобуса, которые не соответствуют правилам организации пассажирских перевозок - машины сняты с работы на линии до устранения выявленных нарушений.
"Смертельные" улицы Бишкека - рейтинг самых опасных дорог читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум