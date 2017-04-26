В ДТП с маршрутками с начала года пострадали 66 жителей Бишкека

26 апреля 2017, 12:17 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. С начала 2017 года в дорожно-транспортных происшествиях с участием маршрутных такси пострадали 66 жителей Бишкека, сообщил сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан замначальника отдела дорожной безопасности УПМ ГУВД Турусбек Абдыжапаров.

По его словам, с января в столице произошло 45 аварий с участием маршруток и троллейбусов, в которых пострадали люди. Среди них и недавний случай, когда микроавтобус после столкновения с легковушкой рухнул на бок и "проехал" в таком положении около 40 метров.

"Организация пассажирского транспорта в столице находится в плачевном состоянии. С начала года произошло 45 ДТП с участием пассажирских бусов, в них пострадали 66 граждан. За год некоторые водители 5-6 раз нарушают ПДД, к ним применяются особенно жесткие меры взыскания", - рассказал Абдыжапаров.

По информации пресс-службы мэрии, в службу оперативного реагирования бишкекчане чаще всего жаловались на нарушение водителями ПДД, их грубость и неэтичное поведение, курение и грязь в салоне, неудовлетворительное техническое состояние транспорта. В отношении нарушителей принимаются меры дисциплинарного характера.

Всего с начала года в мэрию поступило 170 таких обращений.

Власти также проверили санитарное и техническое состояние маршруток. В ходе проверки выявили 193 микроавтобуса, которые не соответствуют правилам организации пассажирских перевозок - машины сняты с работы на линии до устранения выявленных нарушений.

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