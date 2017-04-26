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Возле аэропорта в Караколе незаконно строят дом — возбуждено дело

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422635-ru.html

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26 апреля 2017, 12:37       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Возле международного аэропорта "Каракол" незаконно строится дом, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Проверка установила, что 26 января Агентство гражданской авиации (АГА) при Министерстве транспорта и дорог направило мэру Каракола и местному управлению по градостроительству и архитектуре письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе аэропорта.
"Однако должностные лица мэрии Каракола и вышеуказанного управления без соответствующего решения земельной комиссии и согласования с АГА, предоставили гражданину земельный участок площадью 600 квадратных метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы", - заявили в ГП.
Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 "Злоупотребление должностным положением" и 305-2 "Нарушение земельного законодательства" Уголовного кодекса КР. Расследование поручено региональному управлению ГКНБ.

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