Возле аэропорта в Караколе незаконно строят дом — возбуждено дело

26 апреля 2017, 12:37 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Возле международного аэропорта "Каракол" незаконно строится дом, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Проверка установила, что 26 января Агентство гражданской авиации (АГА) при Министерстве транспорта и дорог направило мэру Каракола и местному управлению по градостроительству и архитектуре письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе аэропорта.

"Однако должностные лица мэрии Каракола и вышеуказанного управления без соответствующего решения земельной комиссии и согласования с АГА, предоставили гражданину земельный участок площадью 600 квадратных метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы", - заявили в ГП.

Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 "Злоупотребление должностным положением" и 305-2 "Нарушение земельного законодательства" Уголовного кодекса КР. Расследование поручено региональному управлению ГКНБ.