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Первое золото на Джеруе планируют добыть в конце 2018 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pervoe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422634-ru.html

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26 апреля 2017, 12:29       Комментарии

Накануне в Таласской области состоялось торжественное открытие начала строительства инфраструктуры на золоторудном месторождении Джеруй, сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГКПЭН Азис Сапаралиев, представители Таласской областной и районной госадминистраций, депутаты Бек-Молдоевского айыл окмоту, сотрудники ОАО "Альянс-Алтын".
"Реализация проекта "Джеруй" заложена в Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызской Республики. В 2015 году проведен открытый и прозрачный конкурс на месторождение Джеруй. Со строительством комбината работу получат около 1000 человек. Кроме этого, жителям Таласа будет предоставлен соцпакет, для чего созданы 4 фонда. Уверен, что "Джеруй" станет одним из самых успешных и процветающих экономических проектов в истории современного Кыргызстана", – отметил Сапаралиев.
Согласно данным компании "Альянс-Алтын", начаты работы по строительству дороги от месторождения Джеруй до трассы Бишкек-Суусамыр – Талас – Тараз.
Первое золото компания планирует получить в конце 2018 года, а к середине 2019 года — выйти на проектную мощность. Запасы золота на месторождения оцениваются в 105 т 553 кг.

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