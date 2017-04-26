Первое золото на Джеруе планируют добыть в конце 2018 года

26 апреля 2017, 12:29 Комментарии

Накануне в Таласской области состоялось торжественное открытие начала строительства инфраструктуры на золоторудном месторождении Джеруй, сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГКПЭН Азис Сапаралиев, представители Таласской областной и районной госадминистраций, депутаты Бек-Молдоевского айыл окмоту, сотрудники ОАО "Альянс-Алтын".

"Реализация проекта "Джеруй" заложена в Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызской Республики. В 2015 году проведен открытый и прозрачный конкурс на месторождение Джеруй. Со строительством комбината работу получат около 1000 человек. Кроме этого, жителям Таласа будет предоставлен соцпакет, для чего созданы 4 фонда. Уверен, что "Джеруй" станет одним из самых успешных и процветающих экономических проектов в истории современного Кыргызстана", – отметил Сапаралиев.

Согласно данным компании "Альянс-Алтын", начаты работы по строительству дороги от месторождения Джеруй до трассы Бишкек-Суусамыр – Талас – Тараз.

Первое золото компания планирует получить в конце 2018 года, а к середине 2019 года — выйти на проектную мощность. Запасы золота на месторождения оцениваются в 105 т 553 кг.