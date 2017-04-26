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В 2016 году дивиденды "Кыргызтелекома" составили более 59 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422633-ru.html

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26 апреля 2017, 12:18       Комментарии

По итогам 2016 года дивиденды ОАО "Кыргызтелеком" составили 59 млн 320 тыс. сомов. Об этом на ежегодном собрании акционеров заявил глава компании Нурлан Мадаминов.
"Акционеры ОАО последние два года не получали дивиденды от своих акций, так как доходы компании за последние шесть лет резко падали", — сказал он.
Размер дивидендов основных акционеров компании по итогам 2016 года:
<ul> <li>Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР (77,83% акций) – 46 млн 174 тыс. сомов;</li> <li>Социальный фонд КР (12,51 % акций) – 7 млн 421 тыс. сомов;</li> <li>Остальные акционеры(9,56 % акций) – 5 млн 725 тыс. сомов.</li> </ul>

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