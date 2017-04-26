В этом году в Бишкеке запустят пилотный проект "Безопасный город"

26 апреля 2017, 12:05 Комментарии

На материально-технической базе ОАО "Кыргызтелеком" летом 2017 года ожидается запуск пилотного проекта "Безопасный город". Об этом сегодня, 26 апреля, на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава госкомпании Нурлан Мадаминов.

Он добавил, что пилотный проект планируется реализовать в городе Бишкек. "Кыргызтелеком" запустит проект совместно с несколькими компаниями – разработчиками программно-аппаратного комплекса на безвозмездной основе.

Как сказал Мадаминов, "Кыргызтелеком" при реализации пилотного проекта выступает в качестве технического оператора, а именно - предоставляет имеющуюся разветвленную сеть волоконно-оптической линии связи, а также серверную часть проекта.

Мадаминов подчеркнул, что на материально-технической базе компании дешевле и легче запустить проект. "Наличие действующей разветвленной сети ВОЛС по республике, а также имеющийся квалифицированный персонал для технической поддержки системы в совокупности намного снижает экономическую стоимость реализации проекта", - сказал Мадаминов.

Он пояснил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения не только фиксаций нарушений, но и решения задач МЧС и муниципальных служб. В будущем он может обеспечить не только безопасность граждан, фиксацию нарушений правил дорожного движения и общественного правопорядка, но и социальные и муниципальные вопросы, чрезвычайные происшествия, оповещения гражданской обороны и так далее.

"Проект также предполагает анализ состояния происходящей ситуации на наблюдаемом участке. Например, такую экологическую ситуацию, как размыв русла реки, сходы оползней и селей, загрязнение улиц, скопление мусора. Учитывая реальные угрозы терроризма в мире, компания считает своим долгом всячески оказать содействие в продвижении государственных проектов, таких как "Таза Коом". Одновременно, внедрение новых информационных технологий, которые позволят обеспечить информационную безопасность страны в целом", - сказал Мадаминов.

Цель запуска пилотного проекта – демонстрация технической оснащенности, а также организационной готовности компании для реализации проекта по всей республике. Как известно, при полномасштабном внедрении программно-аппаратного комплекса требуется взаимодействие государственных органов республиканского и местного уровней, а также органов местного самоуправления.