Время добра. В Бишкеке дети отдали свою копилку для помощи сиротам

26 апреля 2017, 12:18 Комментарии

Двое детей пожертвовали свою копилку для помощи малышам из детского дома. Об этом "ВБ" рассказал руководитель фонда "Защита прав детей-сирот" Игорь Беляев.

По его словам, в минувшую пятницу, 21 апреля, волонтер организации Асель Наматбекова привела своих детей, которые захотели передать свою копилку для сирот. В стеклянной банке из-под томатной пасты, которая служила им копилкой, дети собрали 1002 сома монетами.

"Мама детей сотрудничает с нами в качестве волонтера. Она рассказывала своей дочке и сыну, которым 4 и 3 года, о своей работе и о том, что есть и другие дети, которым повезло меньше и они нуждаются в помощи. Дети давно собирали монеты. И когда захотели отдать свои сбережения своим сверстникам из детского дома, родители привели их к нам. В копилке было 1002 сома и еще 500 сомов передала их мама. Мы добавили эти деньги в фонд помощи сиротам и купили на них подгузники, средства для малышей из приюта", - рассказал Беляев.