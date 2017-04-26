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Время добра. В Бишкеке дети отдали свою копилку для помощи сиротам

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358665_vr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422631-ru.html

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26 апреля 2017, 12:18       Комментарии

Двое детей пожертвовали свою копилку для помощи малышам из детского дома. Об этом "ВБ" рассказал руководитель фонда "Защита прав детей-сирот" Игорь Беляев.
По его словам, в минувшую пятницу, 21 апреля, волонтер организации Асель Наматбекова привела своих детей, которые захотели передать свою копилку для сирот. В стеклянной банке из-под томатной пасты, которая служила им копилкой, дети собрали 1002 сома монетами.
"Мама детей сотрудничает с нами в качестве волонтера. Она рассказывала своей дочке и сыну, которым 4 и 3 года, о своей работе и о том, что есть и другие дети, которым повезло меньше и они нуждаются в помощи. Дети давно собирали монеты. И когда захотели отдать свои сбережения своим сверстникам из детского дома, родители привели их к нам. В копилке было 1002 сома и еще 500 сомов передала их мама. Мы добавили эти деньги в фонд помощи сиротам и купили на них подгузники, средства для малышей из приюта", - рассказал Беляев.

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