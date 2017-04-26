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Сквер Чингиза Айтматова появится в Москве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358928_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422630-ru.html

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26 апреля 2017, 12:23       Комментарии

Память писателя, героя Социалистического Труда Чингиза Айтматова увековечат в Москве.
Об этом в своем "Твиттере" сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в ЮАО присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова", - написал Собянин.
Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в #ЮАО присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова
- Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.
Чингиз Айтматов, писавший на русском и кыргызском языках, стал одним из классиков советской литературы. Айтматов родился 12 декабря 1928 года. Печатался с 1952 года. Издавался на 150 языках мира. Одно из последних произведений - роман "Когда падают горы" ("Вечная невеста"), издан в Москве в 2006 году.
Айтматов умер на 80-м году жизни в клинике немецкого Нюрнберга 10 июня 2008 года.

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