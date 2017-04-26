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В Кыргызстане откроют Центр обработки данных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358927_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422629-ru.html

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26 апреля 2017, 12:29       Комментарии

В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" на материально-технической базе компании планирует запустить в эксплуатацию Центр обработки данных. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил глава данной компании Нурлан Мадаминов на ежегодном собрании акционеров.
Центр обработки данных - специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети интернет.
"Ожидается завершение строительства ЦОД профессионального уровня, который обеспечит безопасность и сохранность информации по общепризнанным мировым стандартам (TIRIII), при этом уровень доступности услуг составит не менее 99,97%", - сказал Мадаминов.
Глава компании подчеркнул, что по прогнозам, запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых проектов, как:
<li>"Безопасный город";</li><li>группа проектов под общим знаменателем "Электронное правительство";</li><li>Оцифровка архивов, документов и т.д.</li>

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