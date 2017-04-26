В Кыргызстане откроют Центр обработки данных

26 апреля 2017, 12:29 Комментарии

В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" на материально-технической базе компании планирует запустить в эксплуатацию Центр обработки данных. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил глава данной компании Нурлан Мадаминов на ежегодном собрании акционеров.

Центр обработки данных - специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети интернет.

"Ожидается завершение строительства ЦОД профессионального уровня, который обеспечит безопасность и сохранность информации по общепризнанным мировым стандартам (TIRIII), при этом уровень доступности услуг составит не менее 99,97%", - сказал Мадаминов.

Глава компании подчеркнул, что по прогнозам, запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых проектов, как:

<li>"Безопасный город";</li><li>группа проектов под общим знаменателем "Электронное правительство";</li><li>Оцифровка архивов, документов и т.д.</li>