В Кыргызстане впервые пройдет выставка-ярмарка отечественных товаров

26 апреля 2017, 12:08 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Кыргызстане впервые пройдет выставка-ярмарка товаров от отечественных производителей "Сделано в Кыргызстане, сделано с любовью". Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал председатель Ассоциации отечественных производителей КР Бакыт Дегенбаев.

По его словам, с 28 апреля по 1 мая в торговом центре "Аю Гранд Комфорт" пройдет грандиозная выставка, где на площади 2,6 тыс квадратных метров будут представлены только отечественные товары.

"Ранее на выставках участвовали и зарубежные производители, теперь мы на одной площадке соберем широкий спектр отечественных отраслей. На ярмарке будут представлены текстиль, одежда, обувь, продукты питания, кондитерские изделия, фармацевтика, промышленные и потребительские товары, а также цветы и сувенирные изделия", - сказал он.

Также он отметил, что на выставке примут участие более 80 производителей из разных областей страны.

"На выставку приглашены крупные предприниматели и представители зарубежного рынка. Всё это будет способствовать развитию отечественного производства, усилению потенциала компаний, увеличению продаж, поиску новых клиентов и партнёров", - отметил он.

Программа ярмарки:

28 апреля состоится открытие ярмарки с участием послов зарубежных посольств, аккредитованных в КР. Также ожидается прибытие членов правительства КР. Посетители смогут насладиться живой музыкой в исполнении фольклорного ансамбля и продегустировать продукцию участников ярмарки.

29 апреля посетителей ожидает концерт с участием звезд отечественной эстрады. Проект включает мастер-классы от крупнейших кондитерских компаний и розыгрыш подарков от участников ярмарки в течение дня.

30 апреля состоится фестиваль "Мода Чебери 2017", где пройдет показ моды от производителей и первое в КР дефиле отечественной обуви – "Обувь 2017".

Организаторами являются ассоциация отечественных производителей и группа в социальной сети facebook.

Время работы выставки с 9 до 18:00.