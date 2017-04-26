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Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в КР - П.Буриан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/peter-bur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422626-ru.html

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26 апреля 2017, 12:05       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Европейский Союз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане. Об этом заявил специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан.
Как сообщает представительство ЕС в КР, Петер Буриан посетил Кыргызстан 24-25 апреля. В ходе визита он встретился с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, руководством Министерства иностранных дел, депутатами Жогорку Кенеша, а также с представителями гражданского сообщества. Помимо этого посол Петер Буриан встретился с главами зарубежных дипломатических миссий и представителями международных организаций.
"Мой визит в Бишкек был своевременным, поскольку мы смогли в очередной раз подчеркнуть заинтересованность Европейского Союза в проведении в Кыргызстане честных и прозрачных выборов, в существовании сильного гражданского сообщества и свободной прессы. Также подтверждена приверженность Европейского Союза оказывать поддержку властям Кыргызстана в проведении реформ в этих сферах", – заявил Петер Буриан по итогам визита.

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