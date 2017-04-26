26 апреля 2017, 12:23 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Распоряжением Президента КР Алмазбека Атамбаева о подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, правительству КР было поручено разработать план праздничных мероприятий и повсеместно обеспечить высокий уровень их проведения.

Во исполнение данного распоряжения Президента КР была образована правительственная рабочая группа во главе с вице-премьер-министром КР Женишем Разаковым.

Рабочей группой разработан и утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы.

План включает в себя 16 пунктов, согласно которым государственным органам, полномочным представителям Правительства в регионах, мэрам городов Бишкек и Ош поручено решить организационно-подготовительные вопросы проведения торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.