Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Asia-Plus": Бывшего замглавы антикоррупционного агентства взяли на границе с Кыргызстаном"Asia-Plus": Бывшего замглавы антикоррупционного агентства взяли на границе с КыргызстаномВ Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)В Бишкеке и Чуйской области продолжается командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" (фото)

В городе Ош прошли мероприятия в память о 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gorode-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422623-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

Утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

В этом году в Бишкеке запустят пилотный проект "Безопасный город"

Пилотный проект "Безопасного города" запустят летом 2017 года

26 апреля 2017, 12:28       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В городе Ош 26 апреля у памятника "Жертвам Чернобыля" прошел митинг-реквием в память о погибших и пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В мероприятиях приняли участие первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров, заместитель председателя городского кенеша Ашим Осмонов, заместитель полномочного представителя
Правительства в Ошской области Б.Юсупов, генеральный консул РФ в городе Ош Роман Свистин, ветераны ликвидации аварии на ЧАЭС, семьи погибших, общественность, жители города.
В рамках мероприятия состоялось возложение венков с цветами к памятнику, а также собравшиеся почтили минутой молчания погибших в этой трагедии. От имени мэрии города, городского кенеша ветеранам ликвидации аварии на ЧАЭС и семьям погибших были вручены денежные стипендии.
По словам Замирбека Аскарова, в этот день памятные мероприятия проходят в каждой частичке бывшего Союза.
"В то время в городе Ош, узнав о трагедии, по инициативе городского военкомата был организован сбор добровольцев для ликвидации аварии. Многие участники по ликвидации аварии получили достаточно большую дозу радиации. На сегодняшний день в городе проживает 38 участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Приклоняя колено перед вашим подвигом, выражаем вам большую благодарность. Всем крепкого здоровья и долгих лет жизни", - сказал Замирбек Аскаров.
Кроме того, со словами благодарности за участие в ликвидации аварии выступил заместитель председателя городского кенеша А.Осмонов, который также вручил почетные грамоты ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
В ходе мероприятия президент Союза чернобыльцев Кыргызской Республики Кадыр Сасыкулов вручил мэру города Ош Айтмамату Кадырбаеву памятный знак "В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 30 лет".
Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века — авария на четвёртом энергоблокеЧернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ежегодно 26 апреля в городе Ош чествуют героев-ликвидаторов и поминают погибших участников катастрофы на ЧАЭС.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум