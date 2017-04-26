В городе Ош прошли мероприятия в память о 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

26 апреля 2017, 12:28 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В городе Ош 26 апреля у памятника "Жертвам Чернобыля" прошел митинг-реквием в память о погибших и пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В мероприятиях приняли участие первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров, заместитель председателя городского кенеша Ашим Осмонов, заместитель полномочного представителя

Правительства в Ошской области Б.Юсупов, генеральный консул РФ в городе Ош Роман Свистин, ветераны ликвидации аварии на ЧАЭС, семьи погибших, общественность, жители города.

В рамках мероприятия состоялось возложение венков с цветами к памятнику, а также собравшиеся почтили минутой молчания погибших в этой трагедии. От имени мэрии города, городского кенеша ветеранам ликвидации аварии на ЧАЭС и семьям погибших были вручены денежные стипендии.

По словам Замирбека Аскарова, в этот день памятные мероприятия проходят в каждой частичке бывшего Союза.

"В то время в городе Ош, узнав о трагедии, по инициативе городского военкомата был организован сбор добровольцев для ликвидации аварии. Многие участники по ликвидации аварии получили достаточно большую дозу радиации. На сегодняшний день в городе проживает 38 участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Приклоняя колено перед вашим подвигом, выражаем вам большую благодарность. Всем крепкого здоровья и долгих лет жизни", - сказал Замирбек Аскаров.

Кроме того, со словами благодарности за участие в ликвидации аварии выступил заместитель председателя городского кенеша А.Осмонов, который также вручил почетные грамоты ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

В ходе мероприятия президент Союза чернобыльцев Кыргызской Республики Кадыр Сасыкулов вручил мэру города Ош Айтмамату Кадырбаеву памятный знак "В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 30 лет".

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века — авария на четвёртом энергоблокеЧернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Ежегодно 26 апреля в городе Ош чествуют героев-ликвидаторов и поминают погибших участников катастрофы на ЧАЭС.