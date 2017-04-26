Депутат усомнился в целесообразности Госкомитета по делам обороны

26 апреля 2017, 12:02 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев (СДПК) усомнился в целесообразности Государственного комитета по делам обороны.

Как сказал он 26 апреля на заседании парламента, граждане задаются вопросом о необходимости госкомитета, когда есть Генеральный штаб Вооруженных сил.

"Не дублируют ли они? Я не компетентен в этом вопросе, поэтому тоже спрашиваю. Тем более Совет безопасности будет заниматься политикой", - отметил депутат.

Представитель президента в ЖК Молдакун Абдылдаев ответил, что комитет нужен. "Он в структуре правительства. У него свои функции. Госкомитет утверждает доктрину, обеспечивает готовность к военному положению, мобилизует граждан и технику", - пояснил он.

В свою очередь Канат Керезбеков (СДПК) добавил, что Совет безопасности - совещательный орган. "Реализацией его решений занимаются государственные органы, в том числе Госкомитет по делам обороны", - сказал парламентарий.