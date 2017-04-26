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Депутат усомнился в целесообразности Госкомитета по делам обороны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422622-ru.html

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26 апреля 2017, 12:02       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев (СДПК) усомнился в целесообразности Государственного комитета по делам обороны.
Как сказал он 26 апреля на заседании парламента, граждане задаются вопросом о необходимости госкомитета, когда есть Генеральный штаб Вооруженных сил.
"Не дублируют ли они? Я не компетентен в этом вопросе, поэтому тоже спрашиваю. Тем более Совет безопасности будет заниматься политикой", - отметил депутат.
Представитель президента в ЖК Молдакун Абдылдаев ответил, что комитет нужен. "Он в структуре правительства. У него свои функции. Госкомитет утверждает доктрину, обеспечивает готовность к военному положению, мобилизует граждан и технику", - пояснил он.
В свою очередь Канат Керезбеков (СДПК) добавил, что Совет безопасности - совещательный орган. "Реализацией его решений занимаются государственные органы, в том числе Госкомитет по делам обороны", - сказал парламентарий.

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