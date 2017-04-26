Правительство разрабатывает пятилетнюю программы устойчивого развития на 2018-2022 годы

26 апреля 2017, 12:10 Комментарии

Правительство Кыргызстана разрабатывает пятилетнюю программы устойчивого развития на период 2018-2022 годов. Об этом сказал вице-премьер-министр Олег Панкратов 26 апреля на церемонии открытия III Глобального форума "Преобразование мира через оценку: партнерство и участие во имя лучшего будущего, к которому мы стремимся", сообщила пресс-служба правительства.

"В ходе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и Саммита ООН по устойчивому развитию, состоявшихся в сентябре 2015 года в Нью-Йорке, кыргызская сторона вместе со всеми странами-членами ООН одобрила подготовленный документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", который стал ориентиром для мирового сообщества на следующие 15 лет. Уверен, что совместными усилиями данная повестка будет успешно реализована и создаст необходимые условия для дальнейшего роста благосостояния населения нашей страны и народов всего мира", - сказал он.

О.Панкратов отметил, что на 71-й сессии Генассамблеи ООН Кыргызская Республика заявила о поддержке повестки международного развития до 2030 года и о намерении использовать имеющиеся ресурсы и потенциал для ее выполнения на национальном уровне с учетом национальных интересов и приоритетов.

"Принятые Кыргызской Республикой международные обязательства в сфере устойчивого развития являются для нас приоритетом. Вместе с тем, в настоящее время президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев инициировал подготовку новой долгосрочной стратегии устойчивого развития на период до 2040 года. Правительство Кыргызской Республики примет активное участие в разработке указанного документа. В качестве первого этапа реализации стратегии до 2040 года разрабатывается пятилетняя программа устойчивого развития на период 2018-2022 годы", - сообщил он.

Вице-премьер выразил надежду, что в ходе предстоящих на форуме дискуссий состоится широкий и конструктивный обмен мнениями по вопросу построения системы мониторинга процесса устойчивого развития в разных странах, в том числе через призму национальных приоритетов, а также глобальных целей и задач повестки развития на период до 2030 года.