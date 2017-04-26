Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат усомнился в целесообразности Госкомитета по делам обороныДепутат усомнился в целесообразности Госкомитета по делам обороныСпециалисты Wargaming.NET проведут в Бишкеке интерактивную лекцию об истории танковСпециалисты Wargaming.NET проведут в Бишкеке интерактивную лекцию об истории танков

ЦА интересна в плане воровства денег с банковских карт — эксперт

Источник:
https://ru.sputnik.kg/opinion/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422620-ru.html

Похожие новости

Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в КР - П.Буриан

Петер Буриан: Евросоюз заинтересован в честных и прозрачных выборах в КР

Спецпредставитель ЕС П.Буриан: Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане

Мнение эксперта: Нужен ли Кыргызстану президент, купивший голоса электората?

Официальное пояснение "Демир Банка" по материалу о воровстве денег с карточек

26 апреля 2017, 12:01       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Страны Центральной Азии вызывают все больший интерес у мошенников, промышляющих в банковской сфере, сообщил журналистам руководитель практики по противодействию мошенничеству IT-компании SAS Дмитрий Коновалов.
В среду в Бишкеке проходит конференция "Управление рисками и противодействие мошенничеству в финансовой отрасли".
По словам Коновалова, с 2010 года мошенничество в банковской сфере стало эволюционировать. Если раньше этим занимались одиночки, то теперь - организованные группировки, которые имеют свою иерархию и структуру.
Коновалов также считает, что в банковской сфере Кыргызстана наблюдается своеобразная гонка.
"В этой гонке зачастую не учитываются или не ставятся на передний план вопросы обеспечения безопасности. Главная цель банков - привлечь клиентов и заработать. В определенный момент это приводит к проблемам. Недавно в Казахстане наблюдалась волна кибератак на банки", - сообщил эксперт.
Он продолжил, что сегодня мошенничество не имеет границ: находясь в одной стране, можно снять деньги в другой. Преступники отслеживают, где реально легче заработать.
"Где-нибудь в Европе можно украсть больше, но из-за высокого уровня защиты это сделать непросто. Потому мошенники обращают внимание на регионы, где к проблеме пока не подошли комплексно. Центральная Азия очень интересна для них - банки здесь активно развиваются, а область безопасности освоена не очень хорошо", - отметил Коновалов.
Эксперт добавил: банкам необходимо следить за тем, чтобы данные о клиентских счетах не попадали к третьим лицам, и работать над обеспечением защиты информации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум