ЦА интересна в плане воровства денег с банковских карт — эксперт

26 апреля 2017, 12:01 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Страны Центральной Азии вызывают все больший интерес у мошенников, промышляющих в банковской сфере, сообщил журналистам руководитель практики по противодействию мошенничеству IT-компании SAS Дмитрий Коновалов.

В среду в Бишкеке проходит конференция "Управление рисками и противодействие мошенничеству в финансовой отрасли".

По словам Коновалова, с 2010 года мошенничество в банковской сфере стало эволюционировать. Если раньше этим занимались одиночки, то теперь - организованные группировки, которые имеют свою иерархию и структуру.

Коновалов также считает, что в банковской сфере Кыргызстана наблюдается своеобразная гонка.

"В этой гонке зачастую не учитываются или не ставятся на передний план вопросы обеспечения безопасности. Главная цель банков - привлечь клиентов и заработать. В определенный момент это приводит к проблемам. Недавно в Казахстане наблюдалась волна кибератак на банки", - сообщил эксперт.

Он продолжил, что сегодня мошенничество не имеет границ: находясь в одной стране, можно снять деньги в другой. Преступники отслеживают, где реально легче заработать.

"Где-нибудь в Европе можно украсть больше, но из-за высокого уровня защиты это сделать непросто. Потому мошенники обращают внимание на регионы, где к проблеме пока не подошли комплексно. Центральная Азия очень интересна для них - банки здесь активно развиваются, а область безопасности освоена не очень хорошо", - отметил Коновалов.

Эксперт добавил: банкам необходимо следить за тем, чтобы данные о клиентских счетах не попадали к третьим лицам, и работать над обеспечением защиты информации.