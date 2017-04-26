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Пилотный проект "Безопасного города" запустят летом 2017 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pilotn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422619-ru.html

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26 апреля 2017, 11:45       Комментарии

На материально-технической базе ОАО "Кыргызтелеком" летом 2017 года ожидается запуск пилотного проекта "Безопасный город". Об этом на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава ОАО Нурлан Мадаминов.
По его словам, пилотный проект планируется реализовать в Бишкеке совместно с несколькими компаниями-разработчиками программно-аппаратного комплекса на безвозмездной основе.
Цель – демонстрация технической оснащенности, а также организационной готовности компании для реализации проекта по всей республике.
"Наличие действующей разветвленной сети ВОЛС "Кыргызтелекома" по республике, а также имеющиеся квалифицированный персонал для технической поддержки системы в совокупности намного снижает экономическую стоимость реализации проекта", – сказал Мадаминов.
Он пояснил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения не только для фиксаций нарушений, но и решение задач МЧС и муниципальных служб.
"В будущем он может обеспечить не только безопасность граждан, фиксацию нарушений правил дорожного движения и общественного правопорядка, но и социальные и муниципальные вопросы, чрезвычайные происшествия, оповещения гражданской обороны и так далее. Проект также будет предполагать анализ состояния происходящей ситуации на наблюдаемом участке. Например, такую экологическую ситуацию, как размыв русла реки, сходы оползней и селей, загрязнение улиц (скопление мусора, свалка)", – добавил глава "Кыргызтелекома".
Он подчеркнул, что учитывая реальные угрозы терроризма в мире, компания считает своим долгом всячески оказать содействие в продвижении государственных проектов, таких как "Таза Коом" и так далее.

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