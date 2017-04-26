В парламенте предлагают разрешить посуточную сдачу квартир в турзонах Кыргызстана

26 апреля 2017, 12:07 Комментарии

Депутат Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс") инициировал законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс и Кодекс об административной ответственности.

Депутат предлагает дать возможность гражданам некоторых регионов получить прибыль с использования своих жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц.

"Некоторые граждане в регионах зарабатывают себе на жизнь посредством предоставления некоторых услуг иностранным и нашим гражданам. Так, к примеру, некоторые жители Иссык-Кульской области в основном зарабатывают себе на жизнь, посредством предоставления своих жилых помещений, для использования их в качестве гостиниц", – отмечает депутат.

По его словам, по Иссык-Кульскому району в городе Чолпон-Ата, в айылных аймаках Бостери и Кумбел количество собственников жилых помещений в многоквартирных домах предоставляющих их в качестве гостиниц составляет 15. При этом в летнее время (в сезон) их количество превышает в десять раз.

"Вместе с этим в республике имеются туристические зоны, такие как Сары-Челек, Арстанбаб и т.д., где местные жители также зарабатывают себе на жизнь посредством предоставления своих жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц", – поясняет Жунус уулу.

Проектом закона предлагается определить туристические зоны, где граждане смогут получить прибыль с использования своих жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц.

Напомним, ранее парламентом принят законопроект, который повысил штрафы за сдачу квартир в качестве гостиниц. Правонарушение влечет наложение штрафа: на граждан — в 7 тысяч сомов, на должностных лиц — 9 тысяч сомов, на юридических лиц — 70 тысяч сомов. В декабре 2016 года проекта закона подписан президентом.