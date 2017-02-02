Бесплатный Wi-Fi по республике установит "Кыргызтелеком"

26 апреля 2017, 11:56 Комментарии

В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" откроет по республике ряд бесплатных точек доступа в Интернет через сети wi-fi. Об этом на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава ОАО Нурлан Мадаминов.

В частности, ожидается открытие бесплатных точек доступа к Интернету в социальных объектах, в местах скопления туристов, образовательных учреждениях и другие.

"Компания проводит модернизацию имеющиеся сети wi-fi точек по стране, обеспечив население в бесплатном доступе к мировой паутине, что отразится на благосостоянии и образованности граждан. Модернизация сети wi-fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернет", – сказал Мадаминов.