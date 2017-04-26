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Бомж насмерть забил человека, чтобы отобрать мобильный телефон

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358923_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422616-ru.html

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26 апреля 2017, 11:35       Комментарии

Бомж насмерть забил человека, чтобы отобрать мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
По ее данным, 17 апреля, примерно в 09.00 в 4-ю горбольницу был доставлен неизвестный мужчина европейской национальности с разными телесными повреждениями, который, не приходя в сознание, скончался в ночь на 18 апреля.
Согласно судебно-медицинской экспертизе поставлен диагноз: "множество переломов ребер, сдавление головного мозга, обширное кровоизлияние".
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК КР.
Правоохранители установили личность погибшего жителя столицы, 59-летнего С.В, и выяснили, что у мужчины похитили сотовый телефон.
"По данному факту сыщики опросили скупщиков мобильных устройств и свидетелей. После чего за совершение данного преступления был задержан гражданин, 35-летний Т.Ю., уроженец Баткенской области Лейлекского района, лицо без определенного места жительства", - сообщили в столичном ГУВД.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

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