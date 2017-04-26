В этом году "Кыргызтелеком" откроет ряд бесплатных точек wi-fi

26 апреля 2017, 11:38 Комментарии

В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" откроет по республике ряд бесплатных точек доступа в интернет через сети wi-fi. Об этом сегодня, 26 апреля, на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава госкомпании Нурлан Мадаминов.

По его данным, в этом году компания планирует открыть бесплатные точки доступа в интернет в социальных объектах, местах скопления туристов, образовательных учреждениях и других местах.

Кроме этого, по словам Мадаминова, "Кыргызтелеком" проводит модернизацию имеющейся сети wi-fi точек по стране, обеспечив население бесплатным доступом к Всемирной паутине, что отразится на благосостоянии и образованности граждан.

"Модернизация сети wi-fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернета", - сказал Мадаминов.