Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пилотный проект "Безопасного города" запустят летом 2017 годаПилотный проект "Безопасного города" запустят летом 2017 годаСборная Кыргызстана по каратэ-до завоевала 21 медаль на чемпионат ЦА в ШымкентеСборная Кыргызстана по каратэ-до завоевала 21 медаль на чемпионат ЦА в Шымкенте

В этом году "Кыргызтелеком" откроет ряд бесплатных точек wi-fi

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358925_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422615-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане откроют Центр обработки данных

Бесплатный Wi-Fi по республике установит "Кыргызтелеком"

"Кыргызтелеком" за год получил почти 60 млн сомов дивидендов

Заплати налог на автотранспорт и получи бесплатно спецнаклейку

ГНС призывает уплативших налог на авто граждан бесплатно получать спецнаклейку

26 апреля 2017, 11:38       Комментарии

В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" откроет по республике ряд бесплатных точек доступа в интернет через сети wi-fi. Об этом сегодня, 26 апреля, на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава госкомпании Нурлан Мадаминов.
По его данным, в этом году компания планирует открыть бесплатные точки доступа в интернет в социальных объектах, местах скопления туристов, образовательных учреждениях и других местах.
Кроме этого, по словам Мадаминова, "Кыргызтелеком" проводит модернизацию имеющейся сети wi-fi точек по стране, обеспечив население бесплатным доступом к Всемирной паутине, что отразится на благосостоянии и образованности граждан.
"Модернизация сети wi-fi позволит увеличить количество одновременных пользователей интернета", - сказал Мадаминов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум