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Недоверие населения к таможенной службе - это малоинформированость

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358922_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422614-ru.html

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26 апреля 2017, 11:50       Комментарии

Сегодня, 26 апреля, Государственная таможенная служба проводит пресс-тур по своему учебному центру. В ходе мероприятия заместитель председателя ГТС Шамил Бердалиев рассказал, почему по социальным опросам таможенная служба заняла третье место по недоверию у населения.
Он уверен, что основной причиной является неинформирование населения о деятельности ведомства. А также вероятность того, что соцопрос проводился в отдаленных регионах.
"Я предполагаю, что население знает о таможенной службе только с одной стороны - что таможенники коррупционеры и т.д. Но честно, с моей точки зрения, это неправда. Я 26 лет работаю в этой структуре и знаю, что это тяжелый труд. Если бы мы были взяточниками, то таких поступлений в бюджет не было бы. Лично мое мнение, это отсутствие информации", - сказал Бердалиев.

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