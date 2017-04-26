Недоверие населения к таможенной службе - это малоинформированость

26 апреля 2017, 11:50 Комментарии

Сегодня, 26 апреля, Государственная таможенная служба проводит пресс-тур по своему учебному центру. В ходе мероприятия заместитель председателя ГТС Шамил Бердалиев рассказал, почему по социальным опросам таможенная служба заняла третье место по недоверию у населения.

Он уверен, что основной причиной является неинформирование населения о деятельности ведомства. А также вероятность того, что соцопрос проводился в отдаленных регионах.

"Я предполагаю, что население знает о таможенной службе только с одной стороны - что таможенники коррупционеры и т.д. Но честно, с моей точки зрения, это неправда. Я 26 лет работаю в этой структуре и знаю, что это тяжелый труд. Если бы мы были взяточниками, то таких поступлений в бюджет не было бы. Лично мое мнение, это отсутствие информации", - сказал Бердалиев.