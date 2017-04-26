Сборная Кыргызстана по каратэ-до завоевала 21 медаль на чемпионат ЦА в Шымкенте

26 апреля 2017, 11:36 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Сборная Кыргызстана по каратэ-до Шотокан завоевала 21 медаль на чемпионат Центральной Азии, который прошел в городе Шымкент 15-16 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации каратэ-до Шотокан КР.

В турнире приняли участие более 600 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Кыргызстан представляли 80 спортсменов из г.Ош, Джалал-Абадской области, Чуйской области и г.Бишкек.

По итогам чемпионата кыргызстанским спортсменам удалось завоевать 10 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Золотые медали завоевали Долотбаев Самарбек, Бекмурза уулу Арнас, Жалилов Эльхан, Апсатаров Абдибек, Усекеева Асель, Шаирбек уулу Даниэль и Жакшылыков Атай.

Кроме этого, в рамках турнира прошло командное соревнование среди взрослых, в котором команда Кыргызстана заняла 1 место, одолев в финале сборную Казахстана.

"Мы нацелились на медали олимпиады, которая пройдет в Японии в 2020 году. Ведь каратэ тоже стал олимпийским видом спорта", - отметил Президент федерации каратэ-до Шотокан Кыргызстана Камалдин Токтосартов.