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Сборная Кыргызстана по каратэ-до завоевала 21 медаль на чемпионат ЦА в Шымкенте

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422613-ru.html

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26 апреля 2017, 11:36       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Сборная Кыргызстана по каратэ-до Шотокан завоевала 21 медаль на чемпионат Центральной Азии, который прошел в городе Шымкент 15-16 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации каратэ-до Шотокан КР.
В турнире приняли участие более 600 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. Кыргызстан представляли 80 спортсменов из г.Ош, Джалал-Абадской области, Чуйской области и г.Бишкек.
По итогам чемпионата кыргызстанским спортсменам удалось завоевать 10 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Золотые медали завоевали Долотбаев Самарбек, Бекмурза уулу Арнас, Жалилов Эльхан, Апсатаров Абдибек, Усекеева Асель, Шаирбек уулу Даниэль и Жакшылыков Атай.
Кроме этого, в рамках турнира прошло командное соревнование среди взрослых, в котором команда Кыргызстана заняла 1 место, одолев в финале сборную Казахстана.
"Мы нацелились на медали олимпиады, которая пройдет в Японии в 2020 году. Ведь каратэ тоже стал олимпийским видом спорта", - отметил Президент федерации каратэ-до Шотокан Кыргызстана Камалдин Токтосартов.

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