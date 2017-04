Специалисты Wargaming.NET проведут в Бишкеке интерактивную лекцию об истории танков

26 апреля 2017, 11:59 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Уникальное событие состоится 27 апреля 2017г. в 12:00 в здании Библиотеки им. К. Баялинова в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе Wargaming.NET.

Впервые специалисты международной компании Wargaming проведут интерактивную лекцию для молодежи Кыргызстана.

Организаторы, которыми выступают ОФ "ДООР" надеются, через изучение военной техники повысить интерес молодежи к истории.

Проект стал возможен благодаря сотрудничеству компании Wargaming.net, Общественного фонда "Доор", Республиканской библиотеки для детей и юношества им. К. Баялинова, а также Дома-музея им. М. В. Фрунзе. На лекции специалисты Wargaming расскажут о том, почему возникла необходимость изобретения военных танков. Также участники узнают об истории строительства танков в Советском Союзе и о легендарном танке времен Великой Отечественной войны Т 34-85.

Эксперты расскажут об истории создания этого танка в игре World of Tanks. Лекция будет представлять собой исторический экскурс, где слушатели узнают о различных интересных событиях, связанных с использованием военной техники.

В качестве спикеров выступят Алена Козуб PR-менеджер компании Wargaming в Центральной Азии и Юрий Бахурин Исторический консультант компании Wargaming.

К участию в лекции приглашаются учащиеся средних и старших классов. Вход свободный, однако, количество мест ограничено. Для удобства желающих принять участие в лекции будет проводиться On-Line трансляция на сайте ts.kg где также можно будет оставлять свои вопросы. Организаторы отмечают, что это только начало большой работы в этом направлении и надеются, что данное мероприятие станет первым в серии лекций об истории через изучение военной техники.

Международная компания Wargaming.net — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков free-to-play ММО и околоигровых сервисов. Компания Wargaming любит, сохраняет историю и сотрудничает с культурными учреждениями по всему миру.

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.

В 2014 году Wargaming вышел на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks вышел на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz — на Mac OS X.