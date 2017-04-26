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На месторождении "Джеруй" начаты строительные работы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-mestor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422611-ru.html

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26 апреля 2017, 11:59       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В Таласской области 25 апреля состоялось торжественное открытие начала строительства инфраструктуры на золоторудном месторождении Джеруй. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Азис Сапаралиев, представители Таласской областной и районной госадминистраций, депутаты Бек-Молдоевского айыл окмоту, сотрудники ОАО "Альянс-Алтын".
Выступая перед собравшимися, зампредседателя ГКПЭН А.Сапаралиев отметил, что реализация проекта "Джеруй" заложена в Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана. "В 2015 году был проведен открытый и прозрачный конкурс на месторождение "Джеруй". Со строительством комбината работу получат около 1000 человек. Кроме этого, жителям Таласа будет предоставлен соцпакет, для чего созданы 4 фонда. Уверен, что "Джеруй" станет одним из самых успешных и процветающих экономических проектов в истории современного Кыргызстана", - отметил А.Сапаралиев.
После этого состоялось торжественное перерезание красной ленточки. Далее участники осмотрели привезенную технику, недавно построенные здания для работников компании и посадили саженцы. Согласно данным компании "Альянс-Алтын", сейчас начаты работы по строительству дороги от месторождения Джеруй до трассы Бишкек-Суусамыр-Талас-Тараз.
Первое золото компания планирует получить в конце 2018 года, а к середине 2019 года - выйти на проектную мощность.
Запасы золота на месторождения оцениваются в 105 т 553 кг.

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