Главы групп дружбы парламентов Кыргызстана и Ирана обсудили вопросы взаимодействия

26 апреля 2017, 11:19 Комментарии

Руководитель группы дружбы Жогорку Кенеша по сотрудничеству с Меджлисом Ирана Мирлан Бакиров встретился с руководителем группы дружбы Меджлиса Ирана по сотрудничеству с Кыргызстаном Ахмад-Амирабади-Фарахани. Об этом сообщила пресс-служба ЖК.

На встрече М.Бакиров отметил, что на сегодня созданы практически все условия для развития всесторонних связей, для наращивания межпарламентского, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Как руководитель группы дружбы приветствую активизацию наших отношений во всех сферах и направлениях и готов всячески поддержать все начинания", - сказал М.Бакиров.

Стороны договорились поддерживать диалог и организовать взаимные визиты.

Официальный визит парламентской делегации во главе со спикером Чыныбаем Турсунбековым в Тегеран (Иран) проходит 23-27 апреля. В состав делегации вошли депутаты Мирлан Бакиров, Исланбек Сарсейитов, Данияр Аттокуров, Жыргалбек Турускулов и Абдимуктар Маматов.