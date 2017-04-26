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Депутат: Запрет налоговикам возвращаться на службу после погашения судимости, противоречит Конституции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422608-ru.html

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26 апреля 2017, 11:12       Комментарии

Парламент на пленарном заседании рассматривает законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты предпринимательской деятельности".
Депутат Осмонбек Артыкбаев заявил, что некоторые нормы проекта закона противоречат Конституции.
"В Конституции, говорится, что если гражданин погасил судимость, он имеет право в дальнейшем работать, где желает. Думаю, что проект закона, где запрещается налоговикам, нарушившим закон, возвращаться в Налоговую службу, противоречит Конституции", – сказал он.
В свою очередь Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата-Журт") отметил, что проект разработан в целях защиты прав предпринимателей.
"Вы знаете, многие из налоговиков задержаны по факту взяточничества. Они потом погашают свою судимость и возвращаются обратно на службу. Это создает определенные неудобства предпринимателям, поэтому мы и предлагаем эту норму. Надо запретить налоговикам, замеченным в коррупционных делах возвращаться в Налоговую службу, потому что есть вероятность, что он будет продолжать заниматься взяточничеством", – пояснил депутат.
По итогам обсуждений законопроект направлен на голосование в третьем чтении.

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