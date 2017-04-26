Депутат: Запрет налоговикам возвращаться на службу после погашения судимости, противоречит Конституции

26 апреля 2017, 11:12 Комментарии

Парламент на пленарном заседании рассматривает законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты предпринимательской деятельности".

Депутат Осмонбек Артыкбаев заявил, что некоторые нормы проекта закона противоречат Конституции.

"В Конституции, говорится, что если гражданин погасил судимость, он имеет право в дальнейшем работать, где желает. Думаю, что проект закона, где запрещается налоговикам, нарушившим закон, возвращаться в Налоговую службу, противоречит Конституции", – сказал он.

В свою очередь Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата-Журт") отметил, что проект разработан в целях защиты прав предпринимателей.

"Вы знаете, многие из налоговиков задержаны по факту взяточничества. Они потом погашают свою судимость и возвращаются обратно на службу. Это создает определенные неудобства предпринимателям, поэтому мы и предлагаем эту норму. Надо запретить налоговикам, замеченным в коррупционных делах возвращаться в Налоговую службу, потому что есть вероятность, что он будет продолжать заниматься взяточничеством", – пояснил депутат.

По итогам обсуждений законопроект направлен на голосование в третьем чтении.