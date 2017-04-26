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В Бишкеке впервые отметили Международный и Национальный день интеллектуальной собственности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422607-ru.html

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26 апреля 2017, 11:23       Комментарии

В рамках празднования награждены золотыми медалями и сертификатами на получение гранта победители республиканских конкурсов "За вклад в развитие интеллектуальной собственности" и "Лучший инновационный проект 2016 года".
Золотыми медалями Всемирной организации интеллектуальной собственности отмечены три человека:
— в номинации "За творческие достижения" — композитор Сталбек Бактыгулов;
— в номинации "Лучший изобретатель" — доктор медицинских наук, профессор Мурат Сагымбаев;
— в номинации "За вклад в патентое дело" — директор Республиканской детской инжинерно-технической академии "Алтын туйун" Жаркын Бапанова.
Также дипломами 2 и 3 степени награждены победители республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности". Всего отмечены дипломами 10 организаций и человек. В числе победителей республиканского конкурса ОАО "Илбирс", ОсОО Кондитерский дом "Куликовский" и 7-классник школы имени Мамбет уулу Дурболона Айкол Сарыбаев за проект под названием —  Манипулятор.
Победители Республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности" (1-е места):
— номинация "Лучшее изобретение" — авторы проекта "Рабочее колесо радиально-осевой гидротурбины" Б. Айткеев и С. Монукеев;
— номинация "Содействие в обеспечении уважения к интеллектуальной собственности" — Кыргызско-Российский Славянский университет;
— номинация "Юный техник" — ученик 6 класса СШ имени А.С. Пушкина М. Суйундуков  за проект "Работа водяного насоса от солнечной энергии";
— номинация "Плодотворное сотрудничество в сфере авторского права" — телеканал "НТС";
— номинация "Мыкты бренд" — компания "Шоро".
Добавим, Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций в январе 2017 года объявила о проведении Республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности". Цель конкурса популяризация в обществе роли и значения интеллектуальной собственности.
Отметим, конкурс проводиться впервые.

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