В Бишкеке впервые отметили Международный и Национальный день интеллектуальной собственности

26 апреля 2017, 11:23 Комментарии

В рамках празднования награждены золотыми медалями и сертификатами на получение гранта победители республиканских конкурсов "За вклад в развитие интеллектуальной собственности" и "Лучший инновационный проект 2016 года".

Золотыми медалями Всемирной организации интеллектуальной собственности отмечены три человека:

— в номинации "За творческие достижения" — композитор Сталбек Бактыгулов;

— в номинации "Лучший изобретатель" — доктор медицинских наук, профессор Мурат Сагымбаев;

— в номинации "За вклад в патентое дело" — директор Республиканской детской инжинерно-технической академии "Алтын туйун" Жаркын Бапанова.

Также дипломами 2 и 3 степени награждены победители республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности". Всего отмечены дипломами 10 организаций и человек. В числе победителей республиканского конкурса ОАО "Илбирс", ОсОО Кондитерский дом "Куликовский" и 7-классник школы имени Мамбет уулу Дурболона Айкол Сарыбаев за проект под названием — Манипулятор.

Победители Республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности" (1-е места):

— номинация "Лучшее изобретение" — авторы проекта "Рабочее колесо радиально-осевой гидротурбины" Б. Айткеев и С. Монукеев;

— номинация "Содействие в обеспечении уважения к интеллектуальной собственности" — Кыргызско-Российский Славянский университет;

— номинация "Юный техник" — ученик 6 класса СШ имени А.С. Пушкина М. Суйундуков за проект "Работа водяного насоса от солнечной энергии";

— номинация "Плодотворное сотрудничество в сфере авторского права" — телеканал "НТС";

— номинация "Мыкты бренд" — компания "Шоро".

Добавим, Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций в январе 2017 года объявила о проведении Республиканского конкурса "За вклад в развитие интеллектуальной собственности". Цель конкурса популяризация в обществе роли и значения интеллектуальной собственности.

Отметим, конкурс проводиться впервые.