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Парламентарий о запрете курения в общепитах: Надо начать с себя, с Жогорку Кенеша

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/parlam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422606-ru.html

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Тут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять, - депутат о неисполнении в здании ЖК закона о запрете курения

26 апреля 2017, 11:34       Комментарии

Парламент на пленарном заседании обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, в закон "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака".
Камчыбек Жолдошбаев ("Онугуу-Прогресс") отметил, что запрет на курение в зданиях госведомств не работает в Жогорку Кенеше.
"У нас в туалетах курят, в кабинетах курят. Может, сначала с Жогорку Кенеша начнем? Надо начать с себя, начать с парламента, прежде чем по всей республике вводить такие запреты. Может надо сделать площадку для курения", – сказал депутат.
Дастан Бекешев (СДПК) согласился с коллегой, отметив, что в туалетах парламента очень накурено.
"Да, у нас курят и сотрудники, и сами депутаты. У нас тут спецрежим, милиция зайти для проверки не может. Необходимо совещание провести и сокращать заработную плату тем, кто курит в здании. На улицу пусть выходят и курят спокойно", – отметил депутат.
По итогам обсуждений законопроект направлен на голосование во втором чтении.

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