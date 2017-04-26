Парламентарий о запрете курения в общепитах: Надо начать с себя, с Жогорку Кенеша

26 апреля 2017, 11:34 Комментарии

Парламент на пленарном заседании обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, в закон "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака".

Камчыбек Жолдошбаев ("Онугуу-Прогресс") отметил, что запрет на курение в зданиях госведомств не работает в Жогорку Кенеше.

"У нас в туалетах курят, в кабинетах курят. Может, сначала с Жогорку Кенеша начнем? Надо начать с себя, начать с парламента, прежде чем по всей республике вводить такие запреты. Может надо сделать площадку для курения", – сказал депутат.

Дастан Бекешев (СДПК) согласился с коллегой, отметив, что в туалетах парламента очень накурено.

"Да, у нас курят и сотрудники, и сами депутаты. У нас тут спецрежим, милиция зайти для проверки не может. Необходимо совещание провести и сокращать заработную плату тем, кто курит в здании. На улицу пусть выходят и курят спокойно", – отметил депутат.

По итогам обсуждений законопроект направлен на голосование во втором чтении.