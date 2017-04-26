Юный шахматист Чынгыз Султай пока второй на ЧМ среди школьников

26 апреля 2017, 11:13 Комментарии

Юный кыргызстанец Чынгыз Султай идет на втором месте чемпионата мира по шахматам среди школьников, который проходит в Румынии.

Как сообщается, медали в рамках чемпионата разыгрываются в шести возрастных категориях среди юношей и девочек. Кыргызстан на этом чемпионате представляет один участник - Чынгыз Султай, который борется за медали в категории до 7 лет.

Участники в этой возрастной категории уже сыграли четыре тура. В первой партии кыргызстанец одолел Юнуса Эмре Гюнебакана из Турции. Затем в трех турах он встретился с шахматистами из Монголии и выиграл их.

Таким образом, по итогам четырех туров Чынгыз Султан идет на втором месте и в пятом туре он сыграет с лидером турнира Львом Зверевым из России. Всего в этой возрастной категории за чемпионство борются 65 юных шахматистов.