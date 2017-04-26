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Убившего в Оше свою мать парня могут определить в психиатрическую больницу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358917_yb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422604-ru.html

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Бишкекские школьники попали в больницу после драки на ножах

26 апреля 2017, 11:15       Комментарии

Убившего в Оше свою мать парня могут направить в психиатрическую больницу села Кызыл-Жар. Об этом сегодня, 26 апреля, "ВБ" сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.
По его словам, Ошский городской суд постановил содержать подозреваемого под стражей в СИЗО.
"Подозреваемый убил свою мать в мечети. В тот день он выбежал голым из дома. За ним пошли две родственницы, а затем и мать. Родственницы, увидев, что парень голый заходит в мечеть, убежали. Когда мать задержанного зашла в помещение, тот схватил ее и стал избивать. От полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящий момент задержанный парень пока находится в ИВС. По данному делу назначен ряд экспертиз", - сказал Сыдыков.

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