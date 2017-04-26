Убившего в Оше свою мать парня могут определить в психиатрическую больницу

26 апреля 2017, 11:15 Комментарии

Убившего в Оше свою мать парня могут направить в психиатрическую больницу села Кызыл-Жар. Об этом сегодня, 26 апреля, "ВБ" сообщил пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков.

По его словам, Ошский городской суд постановил содержать подозреваемого под стражей в СИЗО.

"Подозреваемый убил свою мать в мечети. В тот день он выбежал голым из дома. За ним пошли две родственницы, а затем и мать. Родственницы, увидев, что парень голый заходит в мечеть, убежали. Когда мать задержанного зашла в помещение, тот схватил ее и стал избивать. От полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящий момент задержанный парень пока находится в ИВС. По данному делу назначен ряд экспертиз", - сказал Сыдыков.