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В Араванском районе педагогам необоснованно выплатили 1,5 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358876_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422603-ru.html

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26 апреля 2017, 11:21       Комментарии

В Араванском районном отделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.
По итогам проверки финансовой деятельности отдела образования Араванского района за 2016 год, недостача денежных средств составила 1,2 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,5 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 297,5 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств – 146,5 тыс. сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства – 36,5 тыс. сомов.
"Аудитом также установлены резервы и потери бюджета на 10 млн сомов. Из них: сверхлимитное потребление электрической энергии – 147 тыс. сомов, излишнее финансирование – 4,8 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 5,1 млн сомов. Счетная палата направит материалы аудита в правоохранительные органы для дачи юридической оценки", - отметили в пресс-службе палаты.

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