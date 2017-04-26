В Араванском районе педагогам необоснованно выплатили 1,5 млн сомов

26 апреля 2017, 11:21 Комментарии

В Араванском районном отделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

По итогам проверки финансовой деятельности отдела образования Араванского района за 2016 год, недостача денежных средств составила 1,2 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,5 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 297,5 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств – 146,5 тыс. сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства – 36,5 тыс. сомов.

"Аудитом также установлены резервы и потери бюджета на 10 млн сомов. Из них: сверхлимитное потребление электрической энергии – 147 тыс. сомов, излишнее финансирование – 4,8 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 5,1 млн сомов. Счетная палата направит материалы аудита в правоохранительные органы для дачи юридической оценки", - отметили в пресс-службе палаты.