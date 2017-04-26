"Кыргызтелеком" за год получил почти 60 млн сомов дивидендов

26 апреля 2017, 11:27 Комментарии

По итогам 2016 года дивиденды ОАО "Кыргызтелеком" составили 59 млн 320 тыс. сомов. Об этом сегодня, 26 апреля, на ежегодном собрании акционеров заявил глава компании Нурлан Мадаминов.

Согласно отчету, акционеры компании последние два года не получали дивиденды от своих акций, так как доходы последние шесть лет резко падали.

Так, размер дивидендов основных акционеров компании по итогам 2016 года составил:

• Фонд по управлению государственным имуществом (77,83% акций) – 46 млн 174,1 тыс. сомов;

• Социальный фонд КР (12,51% акций) – 7 млн 421 тыс. сомов;

• Остальные акционеры (9,56% акций) – 5 млн 725 тыс. сомов.