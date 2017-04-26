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Петер Буриан: Евросоюз заинтересован в честных и прозрачных выборах в КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358868_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422601-ru.html

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26 апреля 2017, 11:31       Комментарии

Европейский Союз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане. Об этом заявил специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан в ходе своего визита в Кыргызстан.
24 и 25 апреля спецпредставитель ЕС встретился с председателем ЦИК Нуржан Шайлдабековой, руководством Министерства иностранных дел, депутатами Жогорку Кенеша, а также с представителями гражданского сообщества. Помимо этого посол Петер Буриан встретился с главами зарубежных дипломатических миссий и представителями международных организаций.
"Мой визит в Бишкек был своевременным, поскольку мы смогли в очередной раз подчеркнуть заинтересованность Европейского Союза в проведении в Кыргызстане честных и прозрачных выборов, в существовании сильного гражданского сообщества и свободной прессы. Также подтверждена приверженность Европейского Союза оказывать поддержку властям Кыргызстана в проведении реформ в этих сферах", – заявил Петер Буриан по итогам визита.
Отметим, в 2016 году Кыргызстан получил гранты на различные сферы от Европейского союза в размере 34,5 млн евро, из которых 5 млн евро были направлены на реформу избирательной системы.
Окончательная дата предстоящих президентских выборов еще не определена.

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