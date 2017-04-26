Руководители групп дружбы парламентов Кыргызстана и Ирана обсудили вопросы взаимодействия

26 апреля 2017, 11:06 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Руководитель группы дружбы Жогорку Кенеша по сотрудничеству с Меджлисом Исламской Республики Иран Мирлан Бакиров встретился с Руководителем группы дружбы Меджлиса Ирана по сотрудничеству с Кыргызстаном Ахмад-Амирабади-Фарахани. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

На встрече Мирлан Бакиров отметил, что на сегодня созданы практически все условия для развития всестороннего связей для наращивания межпарламентского, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Как руководитель группы дружбы, приветствую активизацию наших отношений по всем сферам и направлениям, и готов всячески поддержать все начинания",-отметил в заключении Мирлан Бакиров.

В завершении встречи, стороны договорились поддерживать диалог и организовать взаимные визиты.

Напомним, что с 23 по 27 апреля т.г. проходит официальный визит парламентской делегации во главе с Торага Жогорку Кенеша Ч.Турсунвбековым в г.Тегеран (Исламская Республика Иран). В состав данной делегации вошли депутаты Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, Исланбек Сарсейитов, Жыргалбек Аттокуров, Жыргалбек Турускулов и Абдимуктар Маматов.